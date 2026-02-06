أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم إجراءات مشددة لقوات الاحتلال عند الحواجز العسكرية وشوارع القدس المحتلة ومحيط البلدة القديمة.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة على الحواجز العسكرية وشوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

ونصبت القوات عشرات الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد، وأوقفت المصلين الوافدين للمسجد، وحررت هوياتهم وفحصتها، ومنعت عددًا من الشبان الوصول للمسجد، واحتجزت بعضهم.

يشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.



المصدر / فلسطين أون لاين