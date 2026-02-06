فلسطين أون لاين

06 فبراير 2026 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
احتجاجات متواصلة ضد الاحتلال جراء ارتكابه حرب إبادة جماعية في غزة

تظاهر مئات الطلاب في مدينة ميلانو، احتجاجًا على مشاركة الاحتلال الإسرائيلي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها المدينة خلال شباط/ فبراير الحالي، بالتزامن مع مرور الشعلة الأولمبية في شوارعها.

وجالت شعلة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو - كورتينا بالشوارع متجهةً إلى مركز المدينة، قبل أن تواجه في إحدى النقاط احتجاجات شعبية.

وتجمَّع مئات الطلاب أمام حرم جامعة ميلانو الحكومية، ورفعوا لافتات وأعلاما فلسطينية، تزامنا مع مرور الشعلة الأولمبية عبر شارع فرانشيسكو سفورزا.

وعبّر المحتجون عن رفضهم لمشاركة "إسرائيل" في الدورة الأولمبية بسبب ارتكابها الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وردّد المتظاهرون هتافات من قبيل "فلسطين حرة"، وأشعلوا مشاعل أثناء مرور الشعلة الأولمبية.

وبدأت "إسرائيل" بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 واستمرت عامين وخلَّفت نحو 72 ألف شهيد  فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، تواصل "إسرائيل" خرقها للاتفاق وتشن غارات وقصف على غزة.

وشملت خروقات الاحتلال 522 حالة إطلاق نار، و73 توغلا لآليات عسكرية داخل أحياء ومناطق سكنية، و704 عمليات قصف واستهداف، و221 عملية نسف لمنازل ومبانٍ مختلفة، وفقًا لرصد المكتب الإعلامي الحكومي.

ووفقًا لتقرير وزارة الصحة، فقد بلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار  574، بينما وصل عدد الإصابات إلى 1518، وبلغت حالات الانتشال 717 شهيدًا.

المصدر / وكالات
