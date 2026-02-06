بدء الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران وأمريكا وعراقجي يؤكد: نتمسك بحقوقنا بـ"حزم"

فلسطين أون لاين

06 فبراير 2026 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
...
إجراء الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا في مسقط

انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمريكا، يوم الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية ورفع العقوبات، والتقى وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن آلية دفع المفاوضات الإيرانية-الأمريكية قدماً.

ومن جهته، قال عراقجي، إنّ "إيران تنخرط في المفاوضات بأعين مفتوحة وحسن نية، من دون أن تنسى ما حدث طوال الأعوام الماضية".

8e38fec3-be6c-4f10-b363-f99497d20842.webp

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

وأكد في تغريدةٍ على منصة "إكس"، تمسّك الجانب الإيراني "بحزم" بحقوقه، مشددًا على أنّ "المساواة في الموقع والاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة ليست مجرد شعارات بل هي ضرورة لا مفر منها لأي اتفاق مستدام". 

وتُعقد اليوم جلسة المفاوضات الأميركية الإيرانية، في العاصمة العمانية مسقط، وتأتي في إثر التوتر الحاصل في الشرق الأوسط بسبب التهديدات الأميركية بشن عدوان على الجمهورية الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#المفاوضات النووية #الحرب على إيران #المفاوضات بين إيران وأمريكا

