الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، حملة اقتحامات واعتقالات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل واعتقال مواطنين في قلقيلية، نابلس، الخليل، وجنين.

ففي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من بلدة إماتين شرق المحافظة، وهم: حمزة خالد غانم، همام زياد صوان، علاء فؤاد غانم، عمرو فؤاد غانم، عبود بري، وإسماعيل عوني بري، كما اعتقلت الشاب محمود أحمد قدومي من بلدة جيوس شمال قلقيلية.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زكريا شهير حنيني من قرية بيت دجن شرق المدينة.

أما في محافظة الخليل، فقد اعتقلت الشاب عبادة السويطي من مدينة دورا جنوب المحافظة.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر المفيد أبو معمر من بلدة صانور جنوب جنين، وذلك خلال عملية نفذتها قوات خاصة.

تأتي هذه الحملة ضمن سياسة الاحتلال المتواصلة في تصعيد الاعتقالات اليومية بحق المواطنين في الضفة الغربية، في إطار استهداف ممنهج يطال مختلف المناطق، وسط تصاعد الاقتحامات الليلية وانتهاكات حقوق الإنسان.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى