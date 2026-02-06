يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، متنصلًا من كافة التزاماته وتنفيذه للبنود، عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف منازل منازل المواطن، وخرق البروتوكولات الإنسانية، الأمر الذي فاقم معاناة أهالي قطاع غزة.

وفي أبرز التطورات، استهدف جيش الاحتلال مبنى سكنيًا من ثلاثة طوابق على مفترق عسقولة بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن غارة جوية إسرائيلية دمرت كلّيا مبنى سكنيا في حي الزيتون، بعد وقت قصير من إصدار جيش الاحتلال إنذارا عاجلا لسكان "عمارة شعبان" ومحيطها بضرورة الإخلاء الفوري.

ويقع المبنى المستهدَف في منطقة مأهولة وتؤوي عشرات الفلسطينيين، في حين اضطرت مئات العائلات إلى الفرار من الحي خشية تعرُّضها للإصابة.

وتُعَد هذه العمارة الثانية التي يجري تدميرها منذ فجر اليوم، بعد نسف مبنى لعائلة "أبو حطب" في مخيم خان يونس، مما أسفر عن إصابة فلسطيني واحد على الأقل وإلحاق أضرار واسعة في خيام النزوح والمباني المجاورة.

أما صباح اليوم، أفادت مصادر صحفية، بارتقاء شهيدين بنيران الاحتلال في منطقتي جباليا البلد والواحة شمال مدينة غزة.

وأصيب مواطنون، فجر يوم الجمعة، جراء استهداف طيران الاحتلال منطقة مسجد بلال بن رباح غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة أبو حطب، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وأضرار مادية كبيرة في المكان وحالة من الهلع بين السكان.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه تجاه المناطق الشمالية والشرقية من قطاع غزة.

وشملت خروقات الاحتلال 522 حالة إطلاق نار، و73 توغلا لآليات عسكرية داخل أحياء ومناطق سكنية، و704 عمليات قصف واستهداف، و221 عملية نسف لمنازل ومبانٍ مختلفة، وفقًا لرصد المكتب الإعلامي الحكومي.

ووفقًا لتقرير وزارة الصحة، فقد بلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 574، بينما وصل عدد الإصابات إلى 1518، وبلغت حالات الانتشال 717 شهيدًا.

أما الحصيلة الإجمالية، منذ بدء حرب الإبادة ، فبلغت "71 ألفا و851 شهيدا، و171 ألفا و626 إصابة"، بحسب الوزارة

وإضافة إلى الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمر الاحتلال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين