المتابعة تبدأ التحضيرات لإضراب شامل لثلاثة أيام

متابعة/ فلسطين أون لاين

أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الشروع بالتحضيرات لإضراب عام وشامل يستمر ثلاثة أيام ويشمل جميع العاملين والمرافق في التجمعات السكانية العربية داخل الأراضي المحتلة، وذلك في خطوة تصعيدية في مواجهة الجريمة والعنف المستشريين وسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجاه أراضي 48.

وجاء القرار خلال جلسة سكرتاريا لجنة المتابعة التي عُقدت صباح يوم الخميس 5 شباط/فبراير 2026 في قاعة بلدية كفر قرع، برئاسة رئيس اللجنة جمال زحالقة وبمشاركة مركبات المتابعة المختلفة.

وخلال مداخلته في افتتاح الجلسة، تناول زحالقة، الأوضاع المأساوية التي يمر بها مجتمعنا، مؤكدًا أن مقتل 35 شخصًا منذ بداية العام يشكل وصمة عار في جبين الحكومة الإسرائيلية، التي تفتح الأبواب أمام المجرمين وعصابات الإجرام.

وأعلنت لجنة المتابعة سلسلة قرارات وخطوات نضالية، أبرزها الشروع في التحضير لإضراب عام وشامل لمدة ثلاثة أيام، يتخلله تعطيل الأنشطة الاقتصادية وامتناع العمال والموظفين والمهنيين عن العمل، إلى جانب التواصل مع الأطر الاجتماعية المختلفة لضمان مشاركة واسعة في الإضراب، مع العمل على حماية المشاركين من أي إجراءات عقابية في أماكن عملهم.

كما صادقت اللجنة على برنامج تصاعدي لمكافحة الجريمة، بالتعاون مع لجنتي العمل الشعبي ومكافحة العنف المنبثقتين عنها، مع إبقاء المجال مفتوحاً لإدخال تعديلات أو إضافات من مختلف مركبات لجنة المتابعة.

ودعت اللجنة الجماهير العربية إلى المشاركة في مسيرة تشويش ستنظم يوم الأحد، عبر مسيرة سيارات تنطلق من مدينة عكا، وتنضم إليها مركبات من شارعي 2 و1 وصولاً إلى مدينة القدس، حيث سيُعقد مؤتمر صحفي عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

وأعربت لجنة المتابعة عن تقديرها للمشاركة الجماهيرية في المظاهرات التي أُقيمت في سخنين وتل أبيب، مؤكدة استمرار تنظيم مظاهرات "الرايات السوداء"، والعمل على توسيع التعاون مع الهيئات والمنظمات التطوعية التي تساهم في مواجهة الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي.

كما أدانت اللجنة الاعتداء الذي تعرض له طلاب في مدينة سخنين، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه، ودعت الطلاب والهيئات التربوية إلى مواصلة عملهم دون خوف أو تراجع.

وفي سياق آخر، أعلنت لجنة المتابعة بدء التحضيرات لإحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض، بما يشمل إصدار كتيب خاص بالمناسبة سيتم توزيعه ورقياً وإلكترونياً، على أن تُناقش تفاصيل إحياء الذكرى في الاجتماع المقبل للجنة.