"الصحة العالمية" تُمدد حالة الطوارئ الصحية في فلسطين

متابعة/ فلسطين أون لاين

صادق المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، على مشروع قرار يقضي بالإبقاء على حالة طوارئ صحية مستمرة في فلسطين، استجابةً لحجم الانهيار الإنساني والصحي في قطاع غزة.

وصوت المجلس، يوم الخميس، بأغلبية 27 صوتًا من أصل 34 عضواً لصالح مشروع القرار، مقابل عضو واحد ضد القرار هو "إسرائيل"، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت، وغاب عن التصويت 3 أعضاء.

وأدان المجلس التنفيذي الهجمات المتكررة والمباشرة على المنشآت الصحية والطواقم الطبية، معتبرا إياها انتهاكا صارخا وجسيما للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

وشدد على الضرورة العاجلة لفتح ممرات إنسانية فورية وآمنة ودون عوائق، وضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وتأمين حرية حركة سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، والسماح بخروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، الذين بلغ عددهم 18.500 بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأكد التزام المجتمع الدولي، عبر منظمة الصحة العالمية، بحماية المدنيين الفلسطينيين وصون الحق في الصحة وضمان استمرار العمل الإنساني دون تسييس أو ابتزاز.

ويأتي القرار في ظل كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث أدى العدوان المتواصل إلى تدمير واسع للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف، إلى جانب الاستهداف المباشر للطواقم الطبية والإنسانية.