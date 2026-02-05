اتحاد بلديات قطاع غزة يحذر من تفاقم أزمة شح السولار

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر اتحاد بلديات قطاع غزة، يوم الخميس، من تفاقم أزمة شح السولار ووصولها إلى مرحلة خطيرة تهدد بانهيار الخدمات الأساسية في قطاع غزة.

وأكد الاتحاد، في بيان صحافي، وصل "فلسطين أون لاين"، أن عدم انتظام توريد الوقود من بعض الجهات الدولية فاقم الأزمة وأثر بشكل مباشر على قدرة البلديات على أداء مهامها.

وأشار الاتحاد إلى أن أزمة السولار تنعكس مباشرة على حياة المواطنين والنازحين، وتهدد بتوقف أعمال فتح الشوارع ورفع الركام وإزالة المكاره الصحية.

كما بيّن أن البلديات تواجه صعوبات جسيمة في تشغيل المرافق الحيوية ومتابعة أعمال طوارئ الشتاء في ظل نقص الوقود.

ولفت إلى أن استمرار شح السولار يضع أكثر من مليوني إنسان أمام كارثة صحية وبيئية حقيقية، مؤكداً أن هذه الأزمة تمس كرامة العيش اليومي للسكان والنازحين في جميع محافظات قطاع غزة.

وأوضح الاتحاد أن البلديات استنفدت كامل إمكاناتها التشغيلية والمالية، مؤكداً عدم قدرتها على الاستمرار في أداء واجبها تجاه المواطنين والنازحين دون تدخل فوري وعاجل لتوفير الوقود اللازم.

وأطلق اتحاد البلديات نداءً عاجلاً إلى الجهات المسؤولة والهيئات الدولية لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان، مؤكداً أن التأخير في معالجة الأزمة ينذر بتداعيات خطيرة وأن الأمر لم يعد يحتمل أي تأجيل.