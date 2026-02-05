دعوات في أستراليا لاعتقال هرتسوغ بتهم التحريض على إبادة الفلسطينيين

فلسطين أون لاين

05 فبراير 2026 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ (وكالات)

تصاعدت موجة غضب واسعة في أستراليا من زيارة رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المرتقبة، وسط مطالب حقوقية وشعبية باعتقاله وملاحقته على خلفية اتهامات أممية بالتحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

ويصل هرتسوغ إلى أستراليا الاثنين في زيارة تستمر أربعة أيام، تشمل لقاءات مع الجالية اليهودية وتقديم التعازي بضحايا هجوم بوندي. إلا أن الزيارة تحولت إلى محور جدل حاد بعد إعادة تسليط الضوء على نتائج تحقيق أممي عام 2025، خلص إلى أن هرتسوغ "حرض على ارتكاب "إبادة جماعية" خلال الحرب على غزة.

وتصاعدت الدعوات لمحاسبة هرتسوغ واعتقاله خصوصًا من قبل المحامي الحقوقي وعضو لجنة التحقيق الأممية كريس سيدوتي، الذي أكد أنه "يجب توقيفه إذا حضر"، داعيًا الحكومة الأسترالية إلى سحب الدعوة فورًا.

وتأتي هذه التطورات بينما تتزايد الضغوط الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكب خلال الحرب على غزة.

المصدر / وكالات
