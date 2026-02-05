وداعاً للانتظار.. Galaxy S26 يكسر حاجز الزمن بميزة توليد صور ذكية في أقل من ثانية

مع اقتراب حدث Galaxy Unpacked المرتقب، تتصاعد التسريبات حول سلسلة Galaxy S26، لكن ميزة جديدة لفتت الأنظار: توليد الصور بالذكاء الاصطناعي في أقل من ثانية واحدة، وهو ما قد يجعل الانتقال إلى السلسلة الجديدة قرارًا سهلاً لكثيرين.

ووفق تقرير وسيلة إعلام كورية، ستتمكن هواتف Galaxy S26 من إنشاء صور بدقة 512 × 512 بكسل مباشرة على الجهاز، دون الحاجة إلى الاتصال بالسحابة، بفضل دمج تقنية EdgeFusion في المعالج الجديد Exynos 2600.

وتعد EdgeFusion نسخة محسّنة من تقنية Stable Diffusion مفتوحة المصدر، المعروفة بجودتها العالية، لكنها عادة تتطلب أجهزة قوية ومساحة تخزين كبيرة، ما يصعب استخدامها على الهواتف الذكية.

أما نسخة Galaxy S26 Ultra، فمن المتوقع أن تعمل على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع تكامل مختلف للميزة، على أن يتضح كل شيء خلال الكشف الرسمي المتوقع في 25 فبراير.

تجربة أسرع وأفضل من المنافسين

الميزة الجديدة تتفوق على حلول الذكاء الاصطناعي المنافسة مثل:

Samsung Drawing Assist

Apple Image Playground

Google Pixel Studio

فبينما تعتمد بعض هذه الحلول على المعالجة السحابية، توفر سامسونغ في S26 معالجة كاملة على الجهاز، ما يضمن سرعة أعلى، خصوصية أفضل، وتجربة أكثر سلاسة.

أكثر من مجرد ذكاء اصطناعي

إلى جانب هذه الميزة، يُتوقع أن تقدم سلسلة Galaxy S26 تحسينات كبيرة في الكاميرا، شاشات بميزات خصوصية متقدمة، سعات تخزين أكبر، وأداء محسّن للذكاء الاصطناعي بشكل عام، ما يجعلها واحدة من أبرز الإصدارات القادمة لسامسونغ.

