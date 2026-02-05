"بينهم 56 امرأة و350 طفلًا".. عدد المُعتقلين في سجون الاحتلال تجاوز 9300 أسير

فلسطين أون لاين

05 فبراير 2026 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 9300 أسير، وذلك حتى بداية شهر شباط/ فبراير الجاري.

وأوضحت المؤسسات، في بيان مشترك، يوم الخميس، أن هذه المعطيات تستند إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى، إضافة إلى البيانات التي أعلنتها إدارة سجون الاحتلال حتى شباط/فبراير 2026.

وأشارت إلى أن من بين الأسرى 56 أسيرة، بينهن طفلتان، فيما يبلغ عدد الأطفال الأسرى 350 طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني مجدو وعوفر، لافتةً إلى أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

ولفتت إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3358 معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالأسرى المحكومين والموقوفين، إضافة إلى المصنفين تحت ما يسمى "المقاتلين غير الشرعيين".

وذكرت مؤسسات الأسرى أن عدد من صنفهم الاحتلال ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين" بلغ 1249 معتقلًا، موضحة أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة.

