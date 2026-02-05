مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، يوم الخميس، تحت حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 142 مستوطنًا اقتحموا المسجد وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والوجود الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.

ووفقًا لتقرير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خلال شهر يناير/ كانون الثاني، فإن الاحتلال والمستوطنين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواءً بعدد الاقتحامات الّتي تجاوزت 28 اقتحامًا، أو من خلال المخططات التهويدية الخطيرة التي طالت الأقصى، كما ضيّقت قوات الاحتلال على المصلّين وعرقلت دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات وخاصّة صلاة الفجر، وأوقفت الشبان، ودقّقت في هوياتهم في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعلى أبواب الأقصى في أثناء دخولهم لأداء صلاة الجمعة.

وكما استمرت قوّات الاحتلال باقتحام محيط المصلّى القبلي وقبّة الصّخرة المشرّفة تزامنا مع خطبة وصلاة الجمعة، وأدى مستوطنون سجودًا ملحميًا خلال اقتحامهم باحات المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لقدسية المكان.

وأقامت سلطات الاحتلال حفل تخريج لجنودها عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، في مشهد استفزازي يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات بحق حرمة المكان وقدسيته، وسط استياء واسع في أوساط المقدسيين.



المصدر / فلسطين أون لاين