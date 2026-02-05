الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 71 ألفًا و851

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 27 شهيدًا و 18 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 574، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,518، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وبلغت حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 71,851 شهيدًا، و 171,626 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين