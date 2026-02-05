فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مغادرة دفعة جديدة من مرضى غزة عبر معبر رفح

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

"إسرائيل" تجرف مقبرة لقتلى الحلفاء خلال الحربين العالميتين

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 71 ألفًا و851

إبستين ودعمه للجيش الإسرائيلي.. تبرعات مثيرة للجدل وسط فضائحه

شهيدان في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

"حماس" تنعى المحرّر الهيموني وتؤكد: الاحتلال يتعامل مع الأسرى المحررين كأهداف مفتوحة

أبوظبي تستضيف اليوم الثاني من مفاوضات روسيا وأوكرانيا برعاية أميركية لإنهاء الحرب

وفاة الشاعر والأديب الفلسطيني عبد الناصر تايه عن عمر حافل بالعطاء

اكتشاف بروتين جديد قد يغيّر طريقة علاج الكوليسترول من جذوره

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 71 ألفًا و851

05 فبراير 2026 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
...
أهالي يودعون أبناءهم الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال على غزة (فلسطين أون لاين)

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 27 شهيدًا و 18 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 574، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,518، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وبلغت حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 71,851 شهيدًا، و 171,626 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهداء الأقصى #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة