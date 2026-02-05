فلسطين أون لاين

استشهاد الأسير المحرر باسل الهيموني بقصف الاحتلال على غزة

05 فبراير 2026 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
الشهيد الأسير المحرر باسل الهيموني

أعلن مكتب إعلام الأسرى، يوم الخميس، استشهاد الأسير المحرر والمُبعَد باسل الهيموني، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال "إعلام الأسرى"، إن الشهيد الهيموني -ابن الخليل- ارتقى داخل مستشفى السرايا بغزة، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف الاحتلال أمس.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ عدد الشهداء في غزة 556 شهيدًا، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1500، بينما بلغ إجمالي الانتشال 717 شهيدًا، جراء خروقات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، يواصل الاحتلال ارتكاب مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.

 

