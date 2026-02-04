الدفاع المدني ينفي ادعاءات الاحتلال حول نقل مسلحين

فلسطين أون لاين

04 فبراير 2026 . الساعة 21:28 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

نفى جهاز الدفاع المدني، مساء يوم الأربعاء، ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام سيارة إسعاف لنقل مسلحين، مؤكدًا أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة.

 وأوضح الدفاع المدني، في بيان صحافي، أن سيارة الإسعاف لم تُستخدم من قبل أيّ مسلحين إطلاقًا وأن من ظهروا في المشاهد هم رجال شرطة مدنية يحملون السلاح الشخصي أثناء قيامهم بتسهيل حركة مركبات الإسعاف لنقل الجرحى.

وأكد البيان، أن الاحتلال يسعى إلى فبركة صور واجتزاء مقاطع لتبرير جرائمه بحق المدنيين واستهدافه المسعفين وسيارات الإسعاف أثناء القيام بمهامها.

#قطاع غزة #الدفاع المدني #الحرب على غزة

