وصول 9 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

وصل تسعة أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بعد أت أفرجت عنهم سلطات الاحتلال ظهر اليوم.

وأفادت مصادر طبية أن الأسرى الذين وصلوا إلى المستشفى هم: محمد أحمد محمد دغمش (31 عامًا)، محمد أنور محمد دغمش (37 عامًا)، أحمد إياد محمد البراوي (18 عامًا)، محمد صائب عبد الحفيظ البراوي (18 عامًا)، كرم نافذ محمود أبو مية (20 عامًا)، طارق نعيم فهيم العجلة (29 عامًا)، أحمد إبراهيم موسى الشاعر (22 عامًا)، شادي رمضان العبد المقيد (41 عامًا)، وصقر عبد الفتاح علي أبو شقورة (21 عامًا).

وأشارت المصادر إلى أن الطواقم الطبية باشرت بإجراء الفحوصات اللازمة للأسرى فور وصولهم، تمهيدًا لتقديم العلاج المناسب وفقًا لحالتهم الصحية.























المصدر / فلسطين أون لاين