فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جوارديولا ينتقد إدارة ترامب: "الإبادة الجماعية تجعل الصمت مستحيلاً"

وصول 9 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

رحالة مقدسيون يرفعون العلم الفلسطيني على قمة أوهورو في تنزانيا

وفد روسي يزور دمشق لتعزيز التعاون العسكري مع سوريا

التحاليل الدموية.. أداة أساسية أم هوس صحي؟

إبران تؤكد: المفاوضات مع أميركا ستقتصر على الملف النووي فقط

قيادي فتحاوي يتساءل: من صنع نفوذ نظمي مهنا ومكّنه من الفساد لأربعة عقود؟

واشنطن تهدد بفرض عقوبات على الجزائر بسبب شراء مقاتلات روسية

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

"حماس" تنفي مزاعم الاحتلال حول استهداف جنوده وتؤكد: ذريعةٌ واهية لمواصلة الإبادة

بالصور وصول 9 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

04 فبراير 2026 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
...
وصول أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى (أرشيف)

وصل تسعة أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بعد أت أفرجت عنهم سلطات الاحتلال ظهر اليوم.

وأفادت مصادر طبية أن الأسرى الذين وصلوا إلى المستشفى هم: محمد أحمد محمد دغمش (31 عامًا)، محمد أنور محمد دغمش (37 عامًا)، أحمد إياد محمد البراوي (18 عامًا)، محمد صائب عبد الحفيظ البراوي (18 عامًا)، كرم نافذ محمود أبو مية (20 عامًا)، طارق نعيم فهيم العجلة (29 عامًا)، أحمد إبراهيم موسى الشاعر (22 عامًا)، شادي رمضان العبد المقيد (41 عامًا)، وصقر عبد الفتاح علي أبو شقورة (21 عامًا).

وأشارت المصادر إلى أن الطواقم الطبية باشرت بإجراء الفحوصات اللازمة للأسرى فور وصولهم، تمهيدًا لتقديم العلاج المناسب وفقًا لحالتهم الصحية.

photo_٢٠٢٦-٠٢-٠٤_١٤-١٩-٣٩.jpg


photo_٢٠٢٦-٠٢-٠٤_١٤-١٩-٣٩ (6).jpg


photo_٢٠٢٦-٠٢-٠٤_١٤-١٩-٣٩ (5).jpg


photo_٢٠٢٦-٠٢-٠٤_١٤-١٩-٣٩ (4).jpg


photo_٢٠٢٦-٠٢-٠٤_١٤-١٩-٣٩ (3).jpg


photo_٢٠٢٦-٠٢-٠٤_١٤-١٩-٣٩ (2).jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #أسرى #وزارة الصحة #دير البلح #أسرى غزة #مستشفى شهداء الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة