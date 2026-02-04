واشنطن تهدد بفرض عقوبات على الجزائر بسبب شراء مقاتلات روسية

لوّحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات محتملة على الجزائر بعد شرائها مقاتلات روسية متطورة من طراز سو-57 إي، وفق ما صرح به روبرت بالادينو، رئيس مكتب شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وقال بالادينو رداً على سؤال حول احتمال فرض قيود على الجزائر: "اطلعنا على التقارير الإعلامية المتعلقة بالصفقة، وهي تثير القلق". وأكد أن واشنطن ملتزمة بتطبيق قانون مكافحة أعداء أمريكا (كاتسا)، مشيرًا إلى أن صفقات من هذا النوع قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات عقابية محتملة، مع متابعة الموضوع عن كثب.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تستخدم الضغط الدبلوماسي للتعامل مع القضايا التي تعتبرها غير مقبولة، غالبًا بعيدًا عن الأضواء، مشيرًا إلى التعاون مع الحكومة الجزائرية في الملفات المشتركة، لكنه أقر بوجود اختلافات جوهرية، مثل صفقة الأسلحة الأخيرة.

وكانت الجزائر قد أعلنت في فبراير 2025 عن شراء مقاتلات سو-57 إي الروسية من الجيل الخامس، لتصبح أول دولة خارج روسيا تتسلم هذا النوع المتطور من الطائرات، بعد أن ضمت القوات الجوية الجزائرية مسبقًا عدة مقاتلات روسية في أسطولها.

المصدر / وكالات