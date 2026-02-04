كريم بنزيمة: الهلال هو "ريال مدريد آسيا"

شبّه المهاجم الفرنسي الدولي السابق كريم بنزيمة فريقه الجديد الهلال، بريال مدريد الإسباني، الذي حمل ألوانه سابقاً، في تصريحه الأول بعد انضمامه إلى متصدر ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال بنزيمة (38 عاماً)، المنضمّ من الاتحاد بصفقة لعام ونصف العام في فيديو بثّه الحساب الرسمي للنادي المتوَّج بلقب الدوري 19 مرة، الأربعاء: "إنها مشاعر رائعة. أشعر بأنني بحالة جيدة. أنا سعيد بوجودي هنا بعد مشاركتي الأولى في التدريب".

وأردف: "التقيت الفريق والمدرب، أنا سعيد جداً لكوني جزءاً من هذا الفريق، إنه فريق عظيم مع تاريخ عظيم، لقد فازوا بكثير من البطولات. الهلال يشبه ريال مدريد هنا في آسيا، كل شيء جيد".

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا مع 15 لقباً، في حين يُعد الهلال الأكثر تتويجاً في دوري أبطال آسيا مع أربعة ألقاب.

وتابع مهاجم ريال مدريد وليون الفرنسي السابق: "الجماهير رائعة، الفريق يلعب بشكل جيد، ويمتلك لاعبين رائعين، لديهم عقلية ممتازة ومنظومة عمل ممتازة. لذلك أنا معجب بهذا الفريق من قبل".

ونوه الفرنسي، الذي قاد الاتحاد إلى لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي: "سبق أن لعبتُ أمامهم مع مدريد، لم تكن مباراة سهلة، لقد كانت مباراة رائعة، لذلك أمتلك ذكريات جيدة. واليوم أنا سعيد لأنني لاعب في الهلال".

وعن أهدافه مع "الزعيم"، أوضح حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 أن "رسالتي واضحة، أنتم تعرفون عقليتي، أمتلك حافزاً كبيراً، سأقدم كل ما أملك في الملعب، وسأساعد هذا الفريق، وإن شاء الله نظفر بالبطولات؛ لأنه بالنسبة لي الفوز بالألقاب هو الأمر الأهم".

