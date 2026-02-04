فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يمنع سفر المرضى عبر معبر رفح ويلغي مغادرة الدفعة الثالثة

أرسنال يبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي

صرخات الإيواء بلا مجيب.. موجة أمطار جديدة تغرق نازحي غزة

برشلونة يعبر ألباسيتي إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

جيش الاحتلال يزعم إصابة ضابط في شمال غزة

11 شهيدًا وإصابات في قصف الاحتلال شرقي غزة وخان يونس

هجمات روسية تغرق ملايين الأوكرانيين في الظلام والبرد

إغلاق "أطباء بلا حدود".. خطوة على طريق تقويض المنظمات الدولية بغزة

جثامين مجهولة تُفحَص بطرق بدائية.. لماذا تُحرَم غزة من مختبرات فحص الحمض النووي (DNA)؟

أرسنال يبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي

04 فبراير 2026 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
...
جانب من اللقاء (وكالات)

حجز أرسنال مقعده في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعدما حسم "ديربي لندن" أمام ضيفه تشيلسي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، على ملعب "الإمارات" في إياب الدور نصف النهائي.

وكرر "الغانرز" تفوقه على غريمه، بعد أن سبق وفاز بمباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل "البلوز" بنتيجة 3-2، ليعبر بأفضلية مجموع المباراتين بنتيجة 4-2.

GettyImages-2259257981.jpg.webp

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها أرسنال لنهائي البطولة منذ عام 2018، عندما خسر أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، علما بأن الأخير سيواجه نيوكاسل في مباراة الإياب الأربعاء، بنصف النهائي الآخر، بعد أن فاز في الذهاب 2-0.

قدم الفريقان أداء متوسطا غلب عليه الطابع التكتيكي والحذر الدفاعي رغم استحواذ تشيلسي على أغلب مجريات الأمور، لكنه عجز عن اختراق دفاع كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

GettyImages-2259770848.jpg.webp

واستمر السيناريو نفسه في الشوط الثاني، في ظل تفوق تشيلسي، إلا أن الهجمات المرتدة السريعة من جانب أرسنال مثلت خطورة حقيقية على مرمى الحارس الإسباني روبرت سانشيز.

وفي الوقت الذي بدا فيه أن المباراة في طريقها للتعادل دون أهداف، استغل أرسنال اندفاع جميع لاعبي تشيلسي للهجوم ليشن هجمة مرتدة سريعة سجل منها الألماني كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 7+90، بعد انفراده ومرواغته للحارس.

المصدر / وكالات
#تشيلسي #أرسنال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة