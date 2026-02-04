أرسنال يبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي

حجز أرسنال مقعده في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعدما حسم "ديربي لندن" أمام ضيفه تشيلسي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، على ملعب "الإمارات" في إياب الدور نصف النهائي.

وكرر "الغانرز" تفوقه على غريمه، بعد أن سبق وفاز بمباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل "البلوز" بنتيجة 3-2، ليعبر بأفضلية مجموع المباراتين بنتيجة 4-2.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها أرسنال لنهائي البطولة منذ عام 2018، عندما خسر أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، علما بأن الأخير سيواجه نيوكاسل في مباراة الإياب الأربعاء، بنصف النهائي الآخر، بعد أن فاز في الذهاب 2-0.

قدم الفريقان أداء متوسطا غلب عليه الطابع التكتيكي والحذر الدفاعي رغم استحواذ تشيلسي على أغلب مجريات الأمور، لكنه عجز عن اختراق دفاع كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر السيناريو نفسه في الشوط الثاني، في ظل تفوق تشيلسي، إلا أن الهجمات المرتدة السريعة من جانب أرسنال مثلت خطورة حقيقية على مرمى الحارس الإسباني روبرت سانشيز.

وفي الوقت الذي بدا فيه أن المباراة في طريقها للتعادل دون أهداف، استغل أرسنال اندفاع جميع لاعبي تشيلسي للهجوم ليشن هجمة مرتدة سريعة سجل منها الألماني كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 7+90، بعد انفراده ومرواغته للحارس.

