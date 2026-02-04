برشلونة يعبر ألباسيتي إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

فلسطين أون لاين

04 فبراير 2026 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
جانب من اللقاء (وكالات)

أحبط نادي برشلونة مخططات مضيفه ألباسيتي في الذهاب بعيدًا بمسابقة كأس ملك إسبانيا، بعدما تفوق عليه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وشهدت الدقائق الأولى تبادلًا للفرص دون خطورة حقيقية على المرميين، إذ فرض برشلونة أسلوبه بالاستحواذ على الكرة، في حين اعتمد ألباسيتي على الهجمات المرتدة السريعة.

GettyImages-2259767383.jpg.webp
 

وظلت النتيجة على حالها لغاية الدقيقة 39 حيث استغل النجم لامين جمال تمريرة عرضية محكمة من دي يونغ ليضعها في الركن الأيمن لحارس ألباسيتي من اللمسة الأولى معلنا تقدم برشلونة.

ونجح برشلونة في إضافة الهدف الثاني بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني بعد ارتقاء المدافع أراوخو لضربة ركنية واضعا الكرة في شباك ألباسيتي.

GettyImages-2259774762.jpg.webp
 

ونجح المدافع مورينو في تقليص النتيجة في الدقيقة 86 لألباسيتي بعد ضربة رأسية جميلة سكنت مرمى برشلونة.

ورغم محاولات ألباسيتي الأخيرة لإدراك التعادل إلا أن اللقاء انتهى بتفوق برشلونة وعبوره إلى نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا.

GettyImages-2259773253.jpg.webp

المصدر / وكالات
#برشلونة #كأس ملك إسبانيا #ألباسيتي

