برشلونة يعبر ألباسيتي إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أحبط نادي برشلونة مخططات مضيفه ألباسيتي في الذهاب بعيدًا بمسابقة كأس ملك إسبانيا، بعدما تفوق عليه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وشهدت الدقائق الأولى تبادلًا للفرص دون خطورة حقيقية على المرميين، إذ فرض برشلونة أسلوبه بالاستحواذ على الكرة، في حين اعتمد ألباسيتي على الهجمات المرتدة السريعة.





وظلت النتيجة على حالها لغاية الدقيقة 39 حيث استغل النجم لامين جمال تمريرة عرضية محكمة من دي يونغ ليضعها في الركن الأيمن لحارس ألباسيتي من اللمسة الأولى معلنا تقدم برشلونة.

ونجح برشلونة في إضافة الهدف الثاني بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني بعد ارتقاء المدافع أراوخو لضربة ركنية واضعا الكرة في شباك ألباسيتي.





ونجح المدافع مورينو في تقليص النتيجة في الدقيقة 86 لألباسيتي بعد ضربة رأسية جميلة سكنت مرمى برشلونة.

ورغم محاولات ألباسيتي الأخيرة لإدراك التعادل إلا أن اللقاء انتهى بتفوق برشلونة وعبوره إلى نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا.

المصدر / وكالات