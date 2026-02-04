جيش الاحتلال يزعم إصابة ضابط في شمال غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إصابة ضابط بجروح خطيرة إثر تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار قرب "الخط الأصفر" شمالي قطاع غزة، في حادث وصفته "تل أبيب" بأنه "خرق خطير" لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع.

ووفق بيان "الجيش"، فقد ردت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي وغارات نفذتها مقاتلات حربية على عدة مناطق في غزة، زاعمة أن الضربات جاءت رداً على استهداف قواتها شمال القطاع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي استعدادها لتنفيذ ضربات على مواقع في غزة "رداً على إصابة الضابط"، في حين أفاد موقع "واللا" العبري بأن المستويين الأمني والسياسي في "إسرائيل" يتجهان للمصادقة على "رد عسكري قاسٍ".

ضحايا جدد في غزة

في المقابل، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع حصيلة الشهداء فجر اليوم إلى 12 فلسطينيا، بينهم ثلاثة أطفال، إلى جانب عدد من الجرحى، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس.

وأوضح مصدر في الإسعاف والطوارئ أن مدفعية الاحتلال قصفت حيي الزيتون والتفاح شرق غزة، مما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم طفلان. كما أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد 3 آخرين، أحدهم طفل، إثر قصف استهدف خيام نازحين جنوب خان يونس.

خروق مستمرة منذ الاتفاق

وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العمل بالاتفاق إلى 526 شهيداً، إضافة إلى 1447 مصاباً، نتيجة خروقات يومية ترتكبها قوات الاحتلال.

وكان الاتفاق قد أنهى حرباً وصفت بأنها حرب إبادة جماعية شنتها "إسرائيل" على القطاع بدءاً من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين كاملين، مخلفة نحو 72 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع طال 90% من البنية التحتية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين