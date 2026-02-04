صرف مساعدة مالية بقيمة 500 شيكل ضمن مشروع التنمية الاجتماعية "نحن سندكم".. طالع التفاصيل

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة بالتنسيق مع القوى الوطنية والإسلامية ومجلس الإغاثة عن صرف مساعدة مالية بقيمة 500 شيكل لزوجات الشهداء خلال الحرب ابتداءً من يوم الأربعاء وفق رسائل SMS، ضمن مشروع "نحن سندكم".

معايير الصرف:

- أن تكون المرأة قد فقدت زوجها خلال الفترة من

7/10/2023 حتى 21/1/2026

- أن تكون مقيمة داخل القطاع وعلى قيد الحياة

- الصرف للمستفيدة شخصياً عبر الهوية

- إحضار كود الصرف المرسل عبر رسالة SMS

- الالتزام بموعد ومكان الصرف وفق الرسالة

- المساعدة شخصية سواء تزوجت الأرملة أم لا

المصدر / وكالات