11 شهيدًا وإصابات في قصف الاحتلال شرقي غزة وخان يونس

ارتقى شهداء وأصيب آخرون، فجر يوم الأربعاء، جراء خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 11 شهيدًا جراء قصف الاحتلال على مدينتي خان يونس (جنوبي القطاع)، وغزة.

وذكرت المصادر أن 3 شهداء وصلوا إلى مستشفى ناصر جرّاء قصفٍ مدفعي إسرائيلي استهدف خيامًا ومنازل المواطنين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس.

كما وصل إلى مستشفى الشفاء 4 شهداء، بينهم فتى وطفلة، وعدد من المصابين بينهم حالات خطرة إثر قصفٍ مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف خيامًا ومنازل المواطنين في مناطق شارع يافا وشارع السكة وشارع الحجر بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت عمارة سكنية لعائلة حبوش في شارع الحجر شرقي حيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد كل من: ريتال محمود حبوش (13 عامًا)، ويوسف محمد حبوش (40 عامًا)، وأحمد طلعت حبوش (22 عامًا)، وبلال أشرف حبوش (16 عامًا).

وارتقى 3 شهداء -مسنّان وطفل يبلغ 5 أشهر- إلى مستشفى الشفاء جرّاء قصفٍ مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة شارع 10 بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

والليلة الماضية، أفادت مصادر محلية باستشهاد زوجة الدكتور أحمد الربيعي، رئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى الشفاء، برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة الشوا، في حي التفاح شرق غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة النار باتجاه منازل المواطنين في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واندلع حريق في أحد المنازل جرّاء القصف المدفعي الإسرائيلي على شارع السكة بحي التفاح، تزامنًا مع إطلاق الطيران المسير نيرانه تجاه منازل المواطنين.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، يواصل الاحتلال ارتكاب مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.

ولفتت لبصحة بغزة إلى أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

وأضافت: "ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025 إلى "529 شهيدا و1462 مصابا".

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الإدارة الأمريكية، منتصف يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 71 ألفا و803 شهداء و171 ألفا و570 مصابا.

المصدر / فلسطين أون لاين