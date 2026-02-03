مستوطنون يعتدون بالضرب على طفل واعتقال مسنًا بالخليل

متابعة/ فلسطين أون لاين

اعتدى مستوطنون، مساء يوم الثلاثاء، بالضرب على طفل فلسطيني، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسنًّا من منطقة مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط الإعلامي أسامه مخامره، لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن مستوطنين، اقتحموا منطقة حوارة بالمسافر، ونفذوا جولة استفزازية في محيط مساكن المواطنين، واعتدوا بالضرب على الطفل، محمود خليل حمامدة، وتم علاجه ميدانيا جراء إصابته برضوض، فيما اعتقلت قوات الاحتلال التي حضرت لحماية المستوطنين، المسن، عادل الحمامدة.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون خربة المركز في مسافر يطا، وأطلقوا مواشيهم في محيط المساكن، ما تسبب بإلحاق أضرار بالحقول والمزروعات وممتلكات الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، قال المكتب الأممي لحقوق الإنسان، إن عنف المستوطنين المدعوم من "إسرائيل"، يقوض الوجود الفلسطيني في المواقع الاستراتيجية، مشددًا على أن النقل القسري للفلسطينيين داخل الضفة الغربية، جريمة حرب وقد يرقى لجريمة ضد الإنسانية.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت "إسرائيل" عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، شملت القتل والاعتقال وهدم المنازل والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / وكالات