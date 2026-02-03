الصحة العالمية: 18500 مريض بحاجة إلى رعاية غير متوفرة في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، إن أكثر من 18500 مريض بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة غير متوفرة في غزة.

وأشار غيبريسوس في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" إلى دعم الصحة العالمية وشركائها لعملية إجلاء 5 مرضى و7 مرافقين إلى مصر عبر معبر رفح، أمس الاثنين.

وتابع أن المنظمة دعمت، أمس الاثنين، عملية الإجلاء الطبي لـ5 مرضى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، مشيراً إلى أنها "أول عملية إجلاء طبي تتم عبر هذا المسار منذ مارس/آذار 2025".

وشدد غيبريسوس على الضرورة الملحة لإعادة التأهيل والإعمار لتقليل اعتماد النظام الصحي على عمليات الإجلاء الطبي، بعد أكثر من عامين من الهجمات المتواصلة على غزة.

وأكد ضرورة الإسراع في تعزيز الخدمات الصحية، بما فيها إمدادات المواد الطبية، وترميم المرافق المتضررة، وتوسيع الخدمات الحيوية من أجل بناء نظام صحي مرن ومستدام داخل غزة.

وطالب غيبريسوس بإعادة فتح مسار الإحالة الطبية إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس بشكل فوري لتسريع الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة.

المصدر / وكالات