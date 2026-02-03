الصحة بغزة: 3 شهداء و15 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين أون لاين

03 فبراير 2026 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
أهالي يؤدون صلاة الجنازة على أبنائهم الشهداء في غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 3 شهداء و15 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 529، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,462، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 71,803 شهداء، و 171,570 إصابة.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #ضحايا الإبادة الجماعية

