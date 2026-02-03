شهيد في خان يونس وخروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي لعدة مناطق في قطاع غزة، تزامنًا مع تواصل عمليات نسف منازل المواطنين.

وأفادت مصادر طبية، فجر يوم الثلاثاء، بارتقاء شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وأطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية نيرانها في عرض البحر قبالة شاطئ بحر مدينة خان يونس، فيما أطلق الاحتلال قنابل إنارة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 529، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,462، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 71,803 شهداء، و 171,570 إصابة.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

