شهيد برصاص الاحتلال في خان يونس

03 فبراير 2026 . الساعة 07:46 بتوقيت القدس
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة "إسرائيلية" على غزة (أرشيفية)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي لعدة مناطق في قطاع غزة، تزامنًا مع تواصل عمليات نسف منازل المواطنين.

وأفادت مصادر طبية، فجر يوم الثلاثاء، بارتقاء شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وأطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية نيرانها في عرض البحر قبالة شاطئ بحر مدينة خان يونس، فيما أطلق الاحتلال قنابل إنارة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغ  إجمالي عدد الشهداء 526، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,447، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 71,800 شهيدًا و 171,555 إصابة.

 

#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية

