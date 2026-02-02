فتح باب تقديم طلبات الهويات الخضراء في المحافظة الوسطى

فلسطين أون لاين

02 فبراير 2026 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الشق المدني في المحافظة الوسطى، مساء يوم الإثنين، بدء استقبال طلبات إصدار الهويات الخضراء اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء 4 شباط/فبراير 2026.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، عبر منصات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن استقبال طلبات المواطنين سيتم في مديرية داخلية الوسطى المقر الرئيسي في مدينة دير البلح، بجوار الهلال الأحمر، بالإضافة إلى مكتب داخلية النصيرات مكتب حمّام ومكتب الملك.

كما وبيّنت وزارة الداخلية، أن نماذج الطلبات ستكون متوفرة للمواطنين لدى مكتبة العرائض.

