محافظ سيناء: خطة شاملة لاستقبال الفلسطينيين عبر معبر رفح

02 فبراير 2026 . الساعة 17:37 بتوقيت القدس
معبر رفح
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال محافظ شمال سيناء خالد مجاور، يوم الإثنين، إن القاهرة أعدّت خطة شاملة لتنظيم واستقبال الفلسطينيين عبر معبر رفح، في إطار الجهود المتواصلة لدعم قطاع غزة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، أن غرفة طوارئ جرى تجهيزها مسبقًا للتعامل مع الحالات الطارئة، واستقبال الجرحى والمرضى من غزة فور فتح المعبر، لافتًا إلى أن هناك جهودًا مستمرة لتيسير إجراءات دخول الفلسطينيين.

وأكد أن الوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة كان "معقدًا للغاية"، لكنه شدد على أن مصر تواصل دورها الإقليمي بكفاءة.

 كما أشار المحافظ إلى انعقاد مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة دعت إليه القاهرة، ومن المقرر أن تشارك فيه عدة دول.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار 2025، لإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، وتستغرق خمس سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار.

فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تكلفة إعمار القطاع تبلغ 70 مليار دولار جراء الإبادة الإسرائيلية.

#القاهرة #معبر رفح #سيناء #مصر #الحرب على غزة #إعادة إعمار غزة #مؤتمر إعادة الإعمار

