الأرصاد الجوية: منخفض جوي يضرب البلاد بدءاً من الليلة

02 فبراير 2026 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
...
المنخفض متوقع بدءاً من الساعات المتأخرة من ليلة الإثنين

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بتأثر فلسطين والمنطقة المحيطة بها بـ منخفض جوي متوقع بدءاً من الساعات المتأخرة من ليلة الإثنين وخلال يوم غدٍ، مما سيؤدي إلى تغيرات ملحوظة في الحالة الجوية وتدني درجات الحرارة.

تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة:

هطول الأمطار: من المتوقع أن تبدأ الأمطار في المناطق الشمالية بعد منتصف هذه الليلة، على أن تمتد تدريجياً لتشمل بقية المناطق مع ساعات الصباح الأولى.

الرياح: ستشهد البلاد رياحاً نشطة تتخللها هبات قوية مرافقة للمنخفض الجوي طوال يوم غد.

تفاوت التأثير: بينما يُتوقع هطول كميات جيدة من الأمطار في عدة مناطق، تشير التقديرات إلى أن الحالة الجوية ستكون أضعف في المناطق الجنوبية، وتحديداً في قطاع غزة، حيث ستكون كميات الأمطار هناك قليلة.

وتدعو الجهات المعنية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الانخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #فلسطين #الأرصاد الجوية #منخفض #منخفض جوي #أمطار #خيام النازحين

