برشلونة يعلن غياب رافينيا عن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

يبتعد المهاجم الدولي البرازيلي رافينيا عن صفوف فريقه برشلونة لمدة أسبوع بسبب "إجهاد في العضلة المقربة" وسيغيب عن مباراته ضد ألباسيتي غدا الثلاثاء في ربع نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، حسب ما أعلن النادي الكتالوني الاثنين.

وقال برشلونة في بيان نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي إن "رافينيا يعاني من إجهاد في العضلة المقرّبة للساق اليمنى"، مضيفا "وبدافع الاحتياط، سيكون خارج حسابات مباراة ألباسيتي على أن تستغرق فترة تعافيه أسبوعا".

ومنعت هذه الآلام اللاعب من خوض الشوط الثاني من مباراة السبت أمام إلتشي التي انتهت بفوز برشلونة 3-1.

وكان رافينيا غاب نحو شهرين عن الملاعب بسبب إصابة في العضلة الخلفية، مع انتكاستين خلال فترة التعافي، وهو ما يفسّر على الأرجح سبب اتخاذ الجهاز الفني بقيادة الألماني هانزي فليك هذا الإجراء الاحترازي.

في المقابل، تمكن المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي من خوض التدريبات مع المجموعة الاثنين، بعدما اضطر إلى عدم إكمال مباراة إلتشي بسبب تقلصات عضلية.

