فنزويلا تصدر أول شحنة غاز مسال في تاريخها للولايات المتحدة

كشفت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، عن إطلاق أول تصدير في تاريخ البلاد للغاز البترولي المسال، موجهًا نحو الولايات المتحدة.

وفقًا لتقارير من شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، نشرت رودريغيز بيانًا على تلغرام مساء الأحد، يعلن عن رحيل السفينة "كريسوبيجي ليدي" محملة بهذه الشحنة التاريخية. وأكدت أن فنزويلا لم تقم سابقًا بتصدير هذا النوع من الغاز إلى أي دولة أخرى.

ووصفت رودريغيز الحدث بأنه "إنجاز تاريخي يدعم رفاهية الشعب الفنزويلي"، مشيرة إلى أنه جاء بعد الهجوم العسكري الأمريكي في 3 يناير الماضي.

وحظرت فنزويلا تصدير غاز البترول المسال (LPG) سابقًا لأن إنتاجها كان موجهًا بالكامل نحو تلبية الطلب المحلي الداخلي، الذي عانى من نقص حاد بسبب تراجع الإنتاج نتيجة نقص الاستثمارات، الاضطرابات السياسية، والعقوبات الأمريكية الطويلة الأمد على شركة البترول الحكومية PDVSA، مما حال دون فائض للتصدير أو بنية تحتية كافية.

اعتقال الرئيس

ويأتي هذا التصدير في سياق أحداث دراماتيكية شهدتها فنزويلا نهاية العام الماضي. فقد نفذ الجيش الأمريكي عملية عسكرية في ذلك التاريخ، أسفرت عن مقتل ضحايا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، ثم نقلهما إلى الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرت انتهاكًا للقانون الدولي.

بعد ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستدير شؤون فنزويلا خلال مرحلة انتقالية، مع إرسال شركات أمريكية للاستثمار في حقول النفط، دون تحديد موعد نهائي.

من جانبها، تولت رودريغيز -التي كانت نائبة لمادورو- الرئاسة المؤقتة في 5 يناير، بعد حلفها اليمين الدستورية أمام البرلمان.

