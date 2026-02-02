الهلال في مفاوضات لضم بنزيمة وسط خلافه مع الاتحاد

دخل نادي الهلال، متصدر الدوري السعودي لكرة القدم، في مفاوضات لضم مهاجم الاتحاد، الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة.

وغاب أفضل لاعب في العالم لعام 2022 عن الاتحاد في آخر مباراتين، وسط تقارير صحافية عن رفضه شروط تجديد عقده.

وقال مصدر في نادي الهلال لوكالة الصحافة الفرنسية: "المفاوضات قائمة بين الأطراف والهلال يفضل ضم بنزيمة لفترة الستة أشهر المتبقية من عقد اللاعب مع الاتحاد، لكن وكيل اللاعب يطالب بعقد لمدة سنة ونصف أي لنهاية الموسم المقبل".

يذكر أن نادي الهلال، على غرار الاتحاد، مملوك من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وانضم بنزيمة إلى الاتحاد في صيف 2023 بصفقة انتقال حر كبيرة، بعد 14 موسما مع ريال مدريد الإسباني أحرز خلالها دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وقاد فريق مدينة جدة إلى لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

لكن اللاعب البالغ 38 عاما غاب عن مباراتي "النمور" الأخيرتين، أمام الفتح (2-2) والنجمة (1-0) الاحد، علما ان فريقه فقد حظوظه منطقيا بالدفاع عن لقب الدوري، لابتعاده عن الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة، كما انه خاض مباراة أكثر.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن بنزيمة الذي سجل 8 أهداف في 14 مباراة مع الاتحاد في الدوري هذا الموسم، يرفض المشاركة مع فريقه حتى إشعار آخر بسبب عدم رضاه على عرض تجديد عقده.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، تلقى بنزيمة عرضا من النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي، واعتبره "مهينا"، كونه يعني "اللعب مجانا" على حد قول محيط اللاعب، فضلا عن مسألة حقوق صورته.

ورفض البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد، التعليق على غياب بنزيمة قائلا الأسبوع الماضي "يجب توجيه الأسئلة إلى الإدارة والمسؤولين فيه. أنا هنا لأدرب الفريق، لأجهّز اللاعبين، لأحضّر المباريات، وفي النهاية لتحقيق النتائج والفوز بالألقاب".

واعتبر البرتغالي أن الأمر "خارج نطاق عملي"، متابعا "ما يمكنني قوله هو أن كريم خلال 17 مباراة سجل 13 هدفا وهو محترف من الطراز الرفيع ولاعب رائع أفتحر بتدريبه"

المصدر / وكالات