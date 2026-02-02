الدولار يستقر وسط ترقب سياسات الفدرالي الأمريكي بقيادة وارش

استقر الدولار، اليوم الاثنين، في التعاملات الآسيوية، بعدما عوض خسائره المسجلة في وقت سابق، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم النهج المرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بقيادة كيفن وارش، وسط اضطرابات في الأسواق العالمية وانخفاض حاد في أسعار المعادن النفيسة.

وبحسب "رويترز"، حافظت العملة الأمريكية على مكاسبها، رغم امتداد تراجع أسعار الذهب والفضة إلى أسواق الأسهم، فيما بدت تحركات العملات الرئيسية معزولة نسبيا عن موجة التقلبات الأوسع.

وعاد الين الياباني إلى دائرة الاهتمام بعد تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أشارت فيها إلى فوائد ضعف الين، في لهجة بدت متعارضة مع مساعي وزارة المالية لوقف تراجع العملة، ما زاد الضغوط عليها في ظل قوة الدولار.

وكان اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لكيفن وارش رئيسا مقبلا لمجلس الاحتياطي الفدرالي قد أشعل موجة بيع للأصول عالية المخاطر يوم الجمعة، بالتوازي مع هبوط حاد في أسعار المعادن النفيسة، بينما استعاد الدولار زخمه.

وسجل مؤشر الدولار في أحدث قراءة 97.21 نقطة، بعد ارتفاع بنحو 1% في نهاية الأسبوع الماضي.

ونقل عن ريتشارد كلاريدا، النائب السابق لرئيس مجلس الاحتياطي والمستشار الاقتصادي العالمي لشركة بيمكو، قوله إن وارش قد يكون قادرا على تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة هذا العام، وربما خفض ثالث، لكنه قد يتبنى نهجا أكثر حذرا لاحقا تبعا لمسار التضخم.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى توقع خفض أسعار الفائدة مرتين خلال 2026، مع احتمال تأجيل أول خطوة حتى يونيو/حزيران، في حال نال وارش موافقة مجلس الشيوخ لتولي المنصب رسميا.

أسعار العملات الرئيسية مقابل الدولار

استقر اليورو عند 1.1848 دولار.

تراجع الجنيه الإسترليني 0.16% إلى 1.3664 دولار.

تراجع الين الياباني إلى 154.82 ينا للدولار، متأثرا بقوة العملة الأمريكية وتصريحات حكومية بدت متسامحة مع ضعف الين.

انخفض الدولار الأسترالي 0.67% إلى 0.6916 دولار أمريكي قبيل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي المتوقع صدوره غدا.

تراجع الدولار النيوزيلندي 0.37% إلى 0.5997 دولار.

المصدر / وكالات