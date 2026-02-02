أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إكمال الإجراءات اللازمة بالجهات الحكومية والإدارية تمهيدًا لتسليمها للجنة الوطنية لإدارة غزة.

وقال قاسم في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم الاثنين، إن لجنة من الفصائل والعشائر والمجتمع المدني ستشرف على تسليم الجهات الحكومية والإدارية للجنة إدارة القطاع.



الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم

وأضاف "فور دخول اللجنة إلى أرض قطاع غزة ستبدأ عملية التسليم بشكّل شفاف وشامل وفي جميع المجالات".

ودعا جميع الأطراف لتسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة للشروع في عملية التعافي بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية.

وفي تصريحات سابقة، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، إن الحركة بانتظار تحديد الموعد النهائي لتسليم إدارة قطاع غزة للجنة التكنوقراط، لتباشر عملها وتتحمل مسؤولية إدارة شؤون القطاع.

وأكد النونو، أنه لا توجد قطيعة مع لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع، مشيرًا إلى أن الاتصالات ما زالت مستمرة بين الجانبين.

وتعمل لجنة التكنوقراط في قطاع غزة ضمن بيئة شديدة التعقيد، تتسم باستمرار العدوان الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع الإنسانية، ما يفرض تحديات غير مسبوقة على قدرتها على أداء مهامها. وبالرغم من القصف المتواصل والتدمير الواسع للبنية التحتية، تسعى اللجنة إلى الحفاظ على الحد الأدنى من انتظام العمل المؤسسي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وتعتمد اللجنة في مواءمة عملها الميداني مع الواقع الأمني المتقلب على آليات مرنة وغير مركزية، تتيح توزيع المهام وتفويض الصلاحيات ميدانيًا، بما يتلاءم مع الظروف الطارئة.

وتواجه لجنة التكنوقراط تحديات لوجستية جسيمة، في مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب انقطاع الاتصالات، ونقص الوقود، وصعوبة التنقل، واستهداف المرافق المدنية.

