إعلان مهم للمواطنين صادر عن وزارة النقل والمواصلات

02 فبراير 2026 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
تُعلن وزارة النقل والمواصلات عن استئناف تقديم خدماتها بشكل جزئي في مكتب ترخيص غزة، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، في مقره الجديد الكائن في مركز الإمام الشافعي بغزة.

تأتي هذه الخطوة في إطار معالجة القضايا والمعاملات العالقة لدى المواطنين، واستكمالًا لجهودها الرامية إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في ظل الظروف الراهنة، حيث يشمل الاستئناف إعادة تفعيل خدمات مدارس السياقة لتمكينها من متابعة معاملات الطلبة المسجلين لديها، وذلك وفق الإمكانيات المتاحة.

وزارة النقل والمواصلات

قطاع غزة - فلسطين

الاثنين 2 فبراير 2026

