سان جيرمان يعود لصدارة الدوري الفرنسي بفوز درامي على ستراسبورغ

02 فبراير 2026 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
لاعبو باريس سان جرمان يحتفلون (وكالات)

انتزع باريس سان جيرمان فوزًا مثيرًا من مضيفه ستراسبورغ بنتيجة 2-1 مساء الأحد، ليعود إلى صدارة الدوري الفرنسي رغم خوضه الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد المغربي أشرف حكيمي.

وسجّل البرتغالي نونو مينديز هدف الانتصار في الدقيقة 81، بعد ست دقائق فقط من خروج حكيمي بالبطاقة الحمراء إثر تدخل قوي على خواكين بانيكيلي، وهي لقطة أثارت الجدل بعد أن غيّر الحكم قراره من إنذار أصفر إلى طرد مباشر عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

تفاصيل الأهداف

تقدّم سان جيرمان أولاً عبر سيني مايولو في الدقيقة 22، مستغلًا خطأ دفاعيًا لسار، وذلك بعد لحظات من تصدي الحارس ماتفي سافونوف لركلة جزاء نفذها بانيكيلي.

لكن ستراسبورغ لم ينتظر طويلًا ليدرك التعادل، إذ أعاد جويلا دوي فريقه للمباراة بهدف جميل بعد هجمة مرتدة منظمة. وشهدت المواجهة مشاركة شقيقه الأصغر ديزيري دوي مع باريس سان جيرمان في الشوط الثاني.

حكيمي.jpg
أشرف حكيمي ولاعبو الفريق يحتفلون بالهدف (وكالات)

طرد حكيمي يقلب موازين اللقاء

بعد طرد الظهير الأيمن أشرف حكيمي في الدقيقة 75، بدا ستراسبورغ أقرب لقلب النتيجة، لكن وارن زاير-إيمري تراجع لتغطية مركز الظهير، ونجح في صناعة الهدف القاتل عندما أرسل عرضية متقنة حولها نونو مينديز برأسه داخل الشباك.

وحافظ باريس سان جيرمان على تقدمه رغم ضغط أصحاب الأرض حتى اللحظات الأخيرة.

عودة إلى القمة

بهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن لانس الوصيف، بينما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 30 نقطة في المركز السابع.

الحارس سافونوف كان أحد نجوم اللقاء بعدما تصدى لركلة جزاء هي الخامسة له هذا الموسم من أصل سبع، ليمنح فريقه دفعة قوية في الأوقات الحرجة.

