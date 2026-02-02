فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حمد: الشروط الإسرائيلية تُعرقل عبور المُسافرين من معبر رفح

هل تساءلت يوماً لماذا يبدو آيفون أغلى دائماً من سامسونغ وغيره؟ إليك السر

إيران تحذّر واشنطن من "رد خارج الحسابات".. جهود دبلوماسية مكثّفة لنزع فتيل التوتر

مقطع غنائي من فرح في غزة يثير ضجة في الإعلام العبري

إعلان مهم للمواطنين صادر عن وزارة النقل والمواصلات

سان جيرمان يعود لصدارة الدوري الفرنسي بفوز درامي على ستراسبورغ

"أُلغيت في اللحظات الأخيرة".. الكشف عن تفاصيل عملية استهداف للقائد خليل حية

"الأوقاف": 28 اقتحامًا للأقصى ومنع الأذان 57 مرةً في الحرم الإبراهيمي خلال شهر "يناير"

تجارة الموت… كيف ينتهك الاحتلال الجسد الفلسطيني حيًا وميتًا؟

السويداء تشتعل مجددًا.. اشتباكات عنيفة على محور المنصورة رغم اتفاق الهدنة

بالفيديو مقطع غنائي من فرح في غزة يثير ضجة في الإعلام العبري

02 فبراير 2026 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
...
مشهد حي من الحفلة الغنائية التي علق الاعلام العبرية على كلمات مغنيها حول مليشيات الاحتلال

أثار مقطع مصوّر متداول من حفل زفاف أُقيم في قطاع غزة اهتمامًا في وسائل الإعلام العبرية، بعد أن ظهر فيه مغنٍ بدوي يردد كلمات غنائية اعتبرتها منصات إسرائيلية تحمل دلالات سياسية وأمنية.

ونقلت الصحفية سابير ليبيكين عبر القناة 12 العبرية تعليقًا على الفيديو المتداول في الشبكات الفلسطينية، قالت فيه إن المغني يردد عبارة: "لولا الزنانة.. لنشد الهامل من ذانه"، في إشارة — بحسب توصيفها — إلى المليشيات الفلسطينية أو العناصر المدعومة من (إسرائيل) كميليشيا وعصابة الدهيني والأسطل والمنسي وأبو نصيرة.

وبحسب الشرح المتداول للمقطع، فإن كلمة "الزنانة" تُستخدم محليًا للدلالة على الطائرات المسيّرة، بينما تعني العبارة كاملة: لولا الطائرة المسيّرة، لأمكن الإمساك بالعميل أو الجاسوس من أذنه، وهي كناية شعبية تُفهم على أنها إشارة إلى الحماية التي توفرها الطائرات المسيّرة الإسرائيلية لبعض المتعاونين.

الفيديو، الذي صُوّر خلال أجواء احتفالية في فرح شعبي داخل قطاع غزة، جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، قبل أن تلتقطه وسائل إعلام عبرية وتُفرده بالتعليق والتحليل، في سياق متابعة الخطاب الشعبي والثقافي في غزة.

ويعكس تناول الإعلام العبري للمقطع كيف يمكن لمشهد فني شعبي عفوي في مناسبة اجتماعية أن يتحول إلى مادة إخبارية تُقرأ خارج سياقها الفني، وتُحمَّل بدلالات سياسية وأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#زنانة #مقطع غنائي #أغنية بدوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة