شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الإصابات، فيما لا يزال يشن عمليات نسف لمنازل المواطنين وإطلاق النار في عدة مناطق بالقطاع.

وأعلنت مصادر طبية، يوم الاثنين، ارتقاء شهيد وإصابة آخرين جرّاء إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على مدرسة "أربيكان" التي تؤوي النازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وفي خان يونس، استشهد طفل بقصف من زوارق الاحتلال الحربية لخيام النازحين في منطقة الإقليمي جنوبي مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار على وسط وشرق مدينة خان يونس، والمناطق الشرقية لبلدة جحر الديك جنوب شرقي مدينة غزة.

وواصلت الآليات إطلاق النار تجاه مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين