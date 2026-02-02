"بينهم فتى".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، ثمانية مواطنين بينهم فتى، خلال حملات اقتحام ومداهمة نفذتها في عدد من البلدات والقرى بمحافظات طولكرم، رام الله، الخليل، وطوباس، في سياق سياسة الاعتقالات اليومية المتواصلة بحق المواطنين.

ففي محافظة طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إبراهيم صباح، ومأمون صباح، خلال اقتحام بلدة قفين شمال المحافظة، كما اعتقلت الشاب مهدي شادي ظاهر من بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم.

وفي محافظة رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد تامر من قرية عابود غرب المحافظة.

أما في محافظة الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحيم محمد الصوايفة بعد مداهمة منزله في بلدة إذنا غرب الخليل، كما اعتقلت ياسر أبو عقاب الزماعرة، والشقيقين جمال أبو عصبة، وحمادة أبو عصبة، خلال اقتحام بلدة حلحول شمال المحافظة.

بينما في محافظة طوباس: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رجا سليمان صوافطة خلال اقتحام المدينة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى