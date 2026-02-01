فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"القبائل والعشائر" ينددون بجريمة قصف مركز شرطة الشيخ رضوان

"لجنة الكنائس" تحذر من اعتداءات المستوطنين على الوجود المسيحي

مصدر في المقاومة: الاحتلال استهدف عملاءه بغزة لإرباك الجهد الأمني

بالأسماء ورابط الفحص.. كشوفات مستفيدي الغاز في قطاع غزة

غزة.. ساحة مجمع الشفاء تتحول إلى ساحة وداع مفتوحة بعد يوم دامٍ

جلدها يحترق مرتين… شهد الباز طفلة تصارع الحروق والمجاعة في خيمة نزوح

مجزرة في قلب الشيخ رضوان… قصف مركز شرطة يعيد غزة إلى مشاهد الإبادة

السيسي وملك الأردن يشددان على أهمية بدء إعادة إعمار غزة

سبعة قلوب نُهشت في خيمة واحدة… مأساة عائلة أبو حدايد في المواصي

جرائم الاحتلال بغزة… محاولة لخلط الأوراق وعرقلة الانتقال للمرحلة الثانية

"لجنة الكنائس" تحذر من اعتداءات المستوطنين على الوجود المسيحي

01 فبراير 2026 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، يوم الأحد، من عواقب اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتصاعدة على الوجود المسيحي في البلاد.

جاء ذلك في رسالة وجهتها اللجنة الحكومية إلى كنائس العالم، دعت فيها إلى اتخاذ موقف علني وصريح إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما المسيحيين، محذّرة من أن هذه الاعتداءات تهدد وجودهم التاريخي في أرضهم.

وأوضحت اللجنة، أن اعتداءات المستوطنين طالت مناطق بيرزيت والطيبة وعين عريك في محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى منطقتي المخرور وعش الغراب في محافظة بيت لحم، وشملت اعتداءات جسدية واعتقالات، إلى جانب الاستيلاء على أراضٍ وتوسيع بؤر استيطانية.

طالع أيضًا: "شؤون الكنائس" تحذّر من مبادرات مرتبطة بـ"المسيحية الصهيونية"

وأكدت أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة منهجية تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي وتهجير السكان الفلسطينيين بالقوة، مشددة على أن هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، بل جزء من حملة منظمة من العنف والإرهاب تُنفذ تحت حماية قوات الاحتلال، وفي ظل إفلات كامل من المحاسبة.

وأشارت اللجنة إلى معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التي حمّلت المستوطنين مسؤولية تنفيذ أكثر من 4,723 اعتداءً في الضفة الغربية خلال عام 2025.

مستعمرون-يهاجمون.jpg-4aec4d84-1391-4fed-b27a-65e528e94e24.webp
 

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت "إسرائيل"، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، والتي شملت القتل، وهدم المنازل والمنشآت، وتهجير الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني.

ووفق معطيات رسمية فلسطينية، أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1110 فلسطينيين، وإصابة نحو 11,500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.

#القدس المحتلة #فلسطين المحتلة #الضفة الغربية #لجنة الكنائس #الوجود المسحي #المسحية الصهيونية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة