"لجنة الكنائس" تحذر من اعتداءات المستوطنين على الوجود المسيحي

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، يوم الأحد، من عواقب اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتصاعدة على الوجود المسيحي في البلاد.

جاء ذلك في رسالة وجهتها اللجنة الحكومية إلى كنائس العالم، دعت فيها إلى اتخاذ موقف علني وصريح إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما المسيحيين، محذّرة من أن هذه الاعتداءات تهدد وجودهم التاريخي في أرضهم.

وأوضحت اللجنة، أن اعتداءات المستوطنين طالت مناطق بيرزيت والطيبة وعين عريك في محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى منطقتي المخرور وعش الغراب في محافظة بيت لحم، وشملت اعتداءات جسدية واعتقالات، إلى جانب الاستيلاء على أراضٍ وتوسيع بؤر استيطانية.

طالع أيضًا: "شؤون الكنائس" تحذّر من مبادرات مرتبطة بـ"المسيحية الصهيونية"

وأكدت أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة منهجية تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي وتهجير السكان الفلسطينيين بالقوة، مشددة على أن هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، بل جزء من حملة منظمة من العنف والإرهاب تُنفذ تحت حماية قوات الاحتلال، وفي ظل إفلات كامل من المحاسبة.

وأشارت اللجنة إلى معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التي حمّلت المستوطنين مسؤولية تنفيذ أكثر من 4,723 اعتداءً في الضفة الغربية خلال عام 2025.





ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت "إسرائيل"، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، والتي شملت القتل، وهدم المنازل والمنشآت، وتهجير الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني.

ووفق معطيات رسمية فلسطينية، أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1110 فلسطينيين، وإصابة نحو 11,500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.