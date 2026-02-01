(26) شهيدًا في غزة.. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

فلسطين أون لاين

01 فبراير 2026 . الساعة 17:38 بتوقيت القدس
صورة من أرشيف "فلسطين أون لاين"
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأحد،  بوصول إن 26 شهيدًا و68 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقرير لها، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي الشهداء 523 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 1,443 مصابًا، وإجمالي الانتشال 715 شهيدًا.

وحسب الوزارة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 71,795 شهيدًا 171,551 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

