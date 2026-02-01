8 دول تدين انتهاكات الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، اليوم الأحد، الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من ألف فلسطيني.

وأكد الوزراء، في بيان صحافي مشترك تابعته "فلسطين أون لاين"، أن "هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقت تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803".

وأكد البيان المشترك، أن "تكرار هذه الانتهاكات يشكل تهديداً مباشراً للمسار السياسي، على نحو من شأنه أن يعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني"، مشددين على ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام.

وجدد الوزراء تأكيدهم على أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى يوم السبت 31 يناير 2026 (لمدة 111 يوماً)، ارتكب الاحتلال، 1450 خرقا خلفت 524 شهيدًا ونحو 1360 مصابا، وفق أحدث معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.