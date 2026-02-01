هاتف Galaxy S26 Ultra قد يتحول إلى كمبيوتر جيب حقيقي

تستعد شركة سامسونغ لسد فجوة طالما اشتكى منها المستخدمون المحترفون، إذ تشير تقارير حديثة إلى أن هاتف Galaxy S26 Ultra قد يدعم ميزة متقدمة تتيح تشغيل برامج شبيهة بتلك المستخدمة على أجهزة الكمبيوتر مباشرة على الهاتف.

وبحسب التقرير، تعمل "سامسونغ" على جلب أداة متقدمة طورتها "غوغل" تتيح تشغيل Linux Terminal على أجهزة أندرويد، وهي ميزة تسمح بتشغيل أدوات برمجية احترافية وتطبيقات موجهة للمطورين، ما يرفع من قدرات الهاتف إلى مستوى أقرب للحواسيب المحمولة.

خلال الفترة الماضية، كانت هواتف بيكسل من "غوغل" هي الوحيدة تقريبًا التي تستفيد من هذه الإمكانية، في حين افتقدها هاتف Galaxy S25 Ultra رغم امتلاكه عتادًا قويًا قادرًا على تشغيلها، إلا أن العائق كان برمجيًا بحتًا، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

لكن هذا الوضع قد يتغير مع الجيل القادم.

إذ كشف تحليل لملفات تسجيل (Logs) تعود إلى نسخة مبكرة من Galaxy S26 Ultra عن دعم إطار Android Virtualization Framework، وهو العنصر الأساسي الذي يتيح تشغيل Linux Terminal على الهواتف الذكية.

ورغم أن هذه التفاصيل قد تبدو تقنية ومعقدة للبعض، فإنها تعني ببساطة أن الهاتف بات مؤهلًا لتشغيل بيئة لينكس كاملة، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا على هواتف"سامسونغ" الرائدة.

لماذا تهم هذه الميزة المستخدمين المحترفين؟

قد لا تبدو فكرة تشغيل أكواد برمجية على شاشة هاتف جذابة للمستخدم العادي، لكنها تمثل قفزة نوعية للمطورين والطلاب ومحبي التقنية.

فالهاتف، في هذه الحالة، يتحول إلى جهاز يمكن الاعتماد عليه لتنفيذ أوامر برمجية سريعة، أو اختبار أكواد، أو إجراء تعديلات عاجلة دون الحاجة إلى حمل حاسوب محمول.

وخلال العام الماضي، أطلقت "غوغل" هذه الميزة رسميًا، لكن غيابها عن Galaxy S25 Ultra أثار خيبة أمل لدى شريحة من المستخدمين، خاصة مع توفرها على هواتف بيكسل المنافسة.

ماذا يعني ذلك لمن يفكر في الترقية؟

عند شراء هاتف من فئة Ultra بسعر مرتفع، يتوقع المستخدم الحصول على كامل إمكانات نظام أندرويد دون استثناء.

ورغم أن وضع Samsung DeX يمنح تجربة قريبة من سطح المكتب، فإن تشغيل نظام لينكس حقيقي يضيف مستوى أعمق من التحكم والمرونة، خصوصًا لعشاق سطر الأوامر والعمل التقني المتقدم.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن وجود الميزة في الشيفرة البرمجية لا يعني بالضرورة توفرها عند الإطلاق الرسمي، أو حتى طرحها بشكل نهائي.

لكنها، في الوقت نفسه، إشارة واضحة إلى أن سامسونغ تتحرك في هذا الاتجاه، وهو ما يمنح المستخدمين سببًا حقيقيًا للتفاؤل بشأن Galaxy S26 Ultra.

المصدر / وكالات