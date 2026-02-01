الثوابتة لـ "فلسطين": جاهزون لنقل إدارة العمل الحكومي للجنة التكنوقراط

غزة/ نور الدين صالح:

أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، أن الدوائر الحكومية أنجزت جميع الترتيبات الإدارية والفنية والتنظيمية المتعلقة بنقل إداراتها للجنة التكنوقراط الخاصة بإدارة القطاع، قائلاً: "جاهزون بالكامل لنقل إدارة العمل الحكومي فور وصول اللجنة ومباشرتها بالمهام الرسمية".

وأوضح الثوابتة لصحيفة "فلسطين"، أنه لا يوجد حتى اللحظة أي تواصل مباشر أو رسمي مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، "ونحن بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بدخولها إلى قطاع غزة وبدء عملها الميداني"، وفق قوله.

وبيّن أن هناك ترتيبات حكومية شاملة ومتكاملة، حيث تعمل عدة لجان فنية وإدارية متخصصة على إعداد وتجهيز كافة الملفات الحكومية بشكل منظم ودقيق، لضمان عملية تسليم سلسة، وشفافة، ومسؤولة، بما يحقق استمرارية العمل الحكومي دون أي فراغ إداري أو خدمي، ويحفظ مصالح المواطنين واستقرار المؤسسات العامة.

وأشار إلى أن أبرز الملفات المطروحة على طاولة اللجنة، هي ملف الإغاثة الإنسانية العاجلة وتدفق المساعدات، وإعادة الإعمار ومعالجة آثار الدمار الواسع، والملف الصحي وإعادة تأهيل المنظومة الصحية، والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسكان والإيواء المؤقت والدائم، والمعابر وحرية الحركة والتنقل، والموظفين وإعادة انتظام العمل المؤسسي، والأمن المجتمعي والاستقرار الداخلي.

وبيّن أن هذه الملفات ذات أولوية وطنية وإنسانية قصوى، تتطلب معالجة عاجلة ومتكاملة ضمن خطة شاملة ومدروسة.

في السياق ذاته، أكد الثوابتة أن سياسة الاحتلال القائمة على العرقلة والتقييد والتعطيل لعمل اللجنة في القطاع، تمثل امتداداً لنهجه القائم على الحصار والعقاب الجماعي، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً واضحاً للاتفاقات الموقعة وللبروتوكول الإنساني.

وشدد على أن "جريمة منع دخول اللجنة وعرقلة فتح معبر رفح يُفاقم الكارثة الإنسانية، ويقوّض أي جهود للتعافي والاستقرار، ويؤكد أن الاحتلال ما زال يتعامل بمنطق الابتزاز السياسي والمعاقبة الجماعية".

وطالب الثوابتة، الوسطاء والجهات الراعية والضامنة للاتفاق بالضغط الجاد والفاعل على الاحتلال لضمان دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة فوراً إلى قطاع غزة دون أي قيود، وإلزام الاحتلال بفتح معبر رفح بشكل دائم ومنتظم.

كما دعا إلى توفير ضمانات عملية لحرية حركة اللجنة وتمكينها من أداء مهامها، وتأمين بيئة سياسية وإدارية مستقرة تتيح للجنة تنفيذ خطط الإغاثة وإعادة الإعمار.

وكان رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث أعلن رسمياً عن فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بالاتجاهين ابتداءً من يوم الاثنين القادم على أن يكون الأحد يوماً تجريبياً لآليات العمل، بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الأطراف ذات العلاقة.

