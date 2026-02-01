فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لماذا كثّفت "إسرائيل" قصف غزة قبل يوم من فتح معبر رفح؟

بعد قطع خط “ميكروت” نقص المياه في مدينة غزة ينذر بكارثة صحية وبيئية وشيكة

الولايات المتحدة توافق على صفقات تسليح ضخمة لـ"إسرائيل" والسعودية بقيمة 16 مليار دولار

"جدار الدموع".. عمل فني يوثّق أسماء أكثر من 18 ألف طفل استشهدوا في غزة

الاحتلال يستهدف تجمعا بدويا في المغير ويعتقل ثلاثة متضامنين

عاهل الأردن يزور مصر لبحث التوتر الإقليمي وتنسيق المواقف

تصعيد استيطاني في الضفة: هجمات على منازل وتعطيل مدارس وتوسّع بؤر رعوية

هل يواصل الذهب صعوده حتى نهاية ولاية ترمب؟

شظية أغلقت باب الطفولة… يوسف ينتظر الحياة من سرير العجز

ترامب يتوعد كندا برد قوي إذا مضت في اتفاق تجاري مع الصين

لماذا كثّفت "إسرائيل" قصف غزة قبل يوم من فتح معبر رفح؟

01 فبراير 2026 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
...
غارات ليلية على غزة (وكالت)

قبل ساعات من الإعلان عن فتح معبر رفح وبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، عادت "إسرائيل" لتنفيذ سلسلة هجمات دامية أسفرت عن أكثر من 30 شهيداً في غزة، مستهدفة مناطق مدنية بينها مركز للشرطة في حي الشيخ رضوان وخيام نازحين في مواصي خان يونس، وسط تبريرات بأن الضربات استهدفت "عناصر مسلحة".

ورغم مساعي واشنطن لتثبيت الاتفاق، يرى خبراء أن "إسرائيل" تعمل على تفريغ المرحلة الثانية من مضمونها وإبقاء غزة في حالة شلل كامل.

يزبك جاهز.jpeg
الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمود يزبك

تفريغ الاتفاق ومنع عودة الحياة

يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمود يزبك أن الهجمات ليست سوى "محاولة لإشعال كل منطقة بدأت تستعيد الهدوء"، مؤكداً أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تعلن صراحة رفضها عودة أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية للقطاع.

جاهززامير.jpg
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير

ويشير إلى أن تصريحات رئيس الأركان إيال زامير حول منع إدخال المساعدات وإبقاء غزة تحت الضغط تؤكد أن ما يجري هو سياسة تجويع ممنهجة.

قرا جاهز.jpg
المحلل السياسي إياد القرا

إفشال لجنة التكنوقراط قبل أن تبدأ

المحلل السياسي إياد القرا يذهب في الاتجاه نفسه، معتبراً أن قتل هذا العدد من المدنيين قبل فتح المعبر يهدف إلى إفشال عمل لجنة التكنوقراط التي يُفترض أن تدير القطاع خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن قصف مؤسسات الشرطة والمحاكم والمرور "يعني عملياً منع أي جهة من تقديم الخدمات".

اتفاق ينهار وميدان بلا مؤسسات

تحذّر الأوساط الفلسطينية من أن استمرار هذه الضربات يهدد بانهيار الاتفاق بالكامل، مع إبقاء القوات الإسرائيلية داخل القطاع والتحكم الكامل في المعابر ومنع دخول ما يلزم لتحسين الوضع الإنساني والصحي والتعليمي.

توماس جاهز.jpg
توماس واريك

خلافات في واشنطن… وتحذيرات من الخبراء

وفيما يرى المسؤول الأمريكي السابق توماس واريك أن الضربات الإسرائيلية ربما كانت "عمليات استهداف عسكرية محددة"، يؤكد محللون أن واشنطن تميل لقبول تبريرات "تل أبيب" طالما تُقدَّم تحت عنوان "الأمن".

محجوب جاهز.jpg
الخبير في سياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري

لكن الخبير في سياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري يرى أن "إسرائيل" "تفجّر الاتفاق عمداً"، وتسعى لإعادة طرح خطة التهجير القسري وتعميق حالة الفوضى، مؤكداً أن السيطرة الإسرائيلية على نصف القطاع وقدرتها على القصف في أي وقت تجعلها قادرة على تعطيل أي خطوات سياسية، بما في ذلك مهمة لجنة التكنوقراط التي شكّلها ترامب.

المصدر / وكالات
#معبر رفح #قصف غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة