مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في اللد داخل الأراضي المحتلة عام 48

31 يناير 2026 . الساعة 18:39 بتوقيت القدس
حصيلة قتلى الجريمة والعنف بلغ 26 شخصا منذ مطلع العام 2026

قتل شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة، مساء يوم السبت، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

ووفقا لمصدر محلية في اللد، تعرض شخصان لإطلاق نار أثناء تواجدهما داخل مركبة، وقد جرى تقديم العلاجات الأولية، قبل أن يعلن عن وفاة أحدهما متأثرا بإصابته الخطيرة.

وفي الرامة بمنطقة الشاغور، أصيب شاب (19 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وتتواصل الجرائم في الأراضي المحتلة عام 48 في ظل الاحتجاجات اليومية تنديدا باستفحالها واحتجاجا على تواطؤ وتقاعس السلطات والشرطة الإسرائيلية، وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة القتلى منذ مطلع الشهر إلى 26 مواطنا.

وكان عام 2025 قد سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 مواطنا، وسط اتهامات بتقاعس شرطة الاحتلال وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

