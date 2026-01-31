فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نادي الأسير: التضامن الدولي مع أسرانا جبهة إنسانية في وجه الإبادة المستمرة بحقّهم

أبو سلمية: قسم الطوارئ بمجمع الشفاء يكتظ بالجرحى والشهداء جراء مجازر الاحتلال

قيادي بفتح ودبلوماسي سابق يعلق على فيديو العميل الدهيني

"الداخلية": استشهاد عدد من عناصر الشرطة ومراجعين في استهداف مركز الشيخ رضوان

روسيا تصعّد هجماتها الجوية وأوكرانيا تستهدف مراكز قيادة للمسيرات

مورينيو يتجاهل ريال مدريد ويركز على تونديلا

يومٌ دامٍ.. 29 شهيدًا في قصف الاحتلال المتواصل على غزة

غوتيريش يحذر من “انهيار مالي وشيك” للأمم المتحدة

"بلو أوريجين" تعلق السياحة الفضائية للتركيز على القمر

الزمالك يواجه المصري البورسعيدي في قمة مصرية بكأس الكونفدرالية الإفريقية

"الداخلية": استشهاد عدد من عناصر الشرطة ومراجعين في استهداف مركز الشيخ رضوان

31 يناير 2026 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
...
آثار قصف طيران الاحتلال مركز شرطة الشيخ رضوان بمدينة غزة

قالت وزارة الداخلية في غزة، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مركز شرطة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة.

وأفادت "الداخلية" في تصريح صحفي، يوم السبت، باستشهاد عدد من ضباط وعناصر الشرطة بالإضافة إلى استشهاد مراجعين وأصحاب قضايا تزامن وجودهم داخل المركز لحظة استهداف الاحتلال للمركز.

وأشارت إلى طواقم الإسعاف والإنقاذ لا تزال تخلي الشهداء والجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال لمركز شرطة الشيخ رضوان، فيما لا يزال هناك عدد من المفقودين تحت أنقاض المبنى المدمر.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى يوم السبت 31 يناير 2026 (لمدة 111 يوماً)، ارتكب الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الداخلية #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #مركز الشيخ رضوان #عناصر الشرطة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة