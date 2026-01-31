الزمالك يواجه المصري البورسعيدي في قمة مصرية بكأس الكونفدرالية الإفريقية

يلتقي نادي المصري البورسعيدي مع نظيره الزمالك، مساء الأحد، في مواجهة مصرية خالصة ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، تحمل طابعًا خاصًا بالنظر إلى التاريخ الطويل والحافل بالمنافسة بين الفريقين.

ويخوض المصري اللقاء بعد مشاركته في الدوري المصري أمام سيراميكا كليوباترا، قبل أن يحوّل تركيزه بالكامل إلى الاستحقاق القاري، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الأندية المصرية والإفريقية.

التشكيلة المتوقعة

الزمالك: صبحي، محمد إسماعيل، حمدي، عبد المجيد، محمد حسن، محمد شحاتة، أحمد خضري، آدم كايد، أحمد شريف، ناصر، حسن علي.

المصري البورسعيدي: محمود حمدي، السعداوي، أحمد منصور، عبدو نادر، خالد صبحي، كريم بامبو، محمود حمادة، منذر طمين، عمر الساعي، أحمد شرف، حسن علي.

تاريخ المواجهات

تشير الأرقام إلى تفوق تاريخي للزمالك، إذ التقى الفريقان في 111 مباراة، فاز خلالها الزمالك في 63 مواجهة، مقابل 20 انتصارًا للمصري، بينما انتهت بقية المباريات بالتعادل.

وعلى ملعب بورسعيد، تقابل الفريقان في 55 مباراة، حقق الزمالك الفوز في 22 مباراة، مقابل **14 انتصارًا للمصري، ما يعكس تقاربًا نسبيًا في النتائج على أرض المصري، مع احتفاظ الزمالك بالأفضلية الإجمالية.

وانتهى آخر لقاء جمع الفريقين بالتعادل السلبي 0-0، في مباراة غلب عليها الحذر التكتيكي وندرة الفرص، ما يعزز التوقعات بمواجهة متوازنة جديدة.

ويدخل الزمالك المباراة مستندًا إلى أفضليته التاريخية في المواجهات المباشرة، فيما يعوّل المصري على عاملي الأرض والدافع المعنوي لتحقيق نتيجة تعزز حضوره في المنافسة القارية، في لقاء يبدو مفتوحًا على مختلف الاحتمالات.

المصدر / وكالات